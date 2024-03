Castel di Lama, riecco i vandali. Decapitata la statua della madonna

La madonnina della stazione di Offida-Castel di Lama giace decapitata. Una scena brutta a vedersi, che scuote profondamente. A denunciarlo sono alcuni cittadini che si sono accorti dello scempio. Cosa è successo alla statua che per tanti anni è stata nell’aiuola della stazione? Si tratta di un grave atto sacrilego o atto vandalico? Nessuno lo sa. Rimane l’amarezza per chi per tanti anni è partito da quella stazione, chissà per quali mete, non senza omaggiare la Madonna. Quanti studenti prima di prendere il treno per andare a dare gli esami hanno pregato? Quanti viaggiatori prima di intraprendere il viaggio si sono raccomandati a lei? Oggi quella madonnina non c’è più. Fa impressione l’edicola spostata fuori da quella che un tempo era un’aiuola custodita e piena di fiori, ma soprattutto fa impressione quella statua decapitata. Un atto ignobile e di cattivo gusto. Un tempo si diceva: ‘Giocate con i fanti, lasciate stare i santi’. Sarebbe il caso di capire cosa è realmente accaduto. Non è la prima volta che avvengono simili episodi nel territorio, l’elenco è lungo e suscita indignazione. A Natale a Castel di Lama è stato danneggiato il presepe, hanno portato via per ben due volte il bambinello, l’anno scorso è stata rubata la croce dalla chiesa del Crocifisso che è stata issata sulla rotatoria di Forcella, fenomeni che devono suscitare riflessioni e anche preoccupazioni. La statua della Madonna decapitata è innanzitutto l’emblema del degrado non solo ambientale, ma anche culturale. Indipendentemente dalla religione di appartenenza una società civile deve preservare i simboli e soprattutto deve indignarsi per quanto accaduto. L’area dove è posizionata la statua è di proprietà delle Ferrovie dello Stato, risulta piuttosto nascosta, i vandali probabilmente hanno agito di notte, hanno potuto compiere lo scempio indisturbati. Adesso però sarebbe auspicabile che i comuni interessati, la stazione ricade nel comune di Ascoli, ma è anche il biglietto da visita sia di Castel di Lama che di Offida, si attivassero e chiedessero alle Ferrovie dello Stato di ridare più decoro.

Maria Grazia Lappa