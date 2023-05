Castel di Lama sceglie il sindaco, ultime scintille tra Egidi e Gori "Nessuna nostalgia fascista"

Castel di Lama, le parole della candidata della lista di Tiziano Oddi, Alessandra Egidi, contro la lista di centrodestra capeggiata da Francesco Ciabattoni hanno suscitato la reazione dei meloniani. Sul caso interviene Mauro Cori. Egidi durante un comizio aveva dichiarato: "Sono iscritta e faccio parte del direttivo del Pd e sono pienamente legittima a rappresentarlo. Non è indifferente votare l’uno o l’altro, non è indifferente votare una destra conservatrice e fascisteggiante. La destra vuole Francesco Ciabattoni sindaco per assoggettare Castel di Lama al potere di Ascoli, una sorta di feudo governato, non da Tantalà (Ciabattoni), ma dalla destra ascolana. Una sorte di vassallaggio a servizio della città capoluogo, in cui i bisogni e le aspettative dei cittadini di Castel di Lama non conteranno più nulla. Castel di Lama diventerà un sobborgo, non sarà più una città e non solo. Votare a destra significa alimentare la negazione di valori come l’antifascismo, la resistenza, la solidarietà, l’accoglienza e tutte le conquiste civili ottenute dopo anni e anni di lotte". Pronta la reazione di Cori: "Le accuse che ci sono state rivolte dall’esponente Pd della lista Oddi, sono false e fuorvianti, prive di ogni fondamento. Queste accuse che vengono rivolte ad un partito che oggi esprime la maggioranza degli italiani, vengono tirate fuori ciclicamente e nascondono l’acredine per i propri fallimenti e la bocciatura da parte del popolo italiano. Anziché fare la gara di chi la spara più grossa, chiedo a questa signora cosa ne pensa di tutte le opere incompiute della amministrazione Rossini, che oggi è rappresentata nella lista Oddi, è questo il modello che vuole riproporci? La nostra è una compagine unita –_ prosegue Cori –, libera da ogn vincolo nostalgico".

Maria Grazia Lappa