Castel di Lama verso il voto: ecco gli scenari

In vista del voto c’è confusione a Castel di Lama. Le ultime indiscrezioni posizionerebbero sullo scacchiere della politica quattro liste. In pectore i candidati sono: il sindaco uscente Mauro Bochicchio, che abbondona le stelle e si presenta a capo di una lista civica, seguito da Francesco Ciabattoni, a capo di una lista di centro destra, Tiziano Oddi a capo del Comitato Castel di Lama 20.23 . Quarta lista potrebbe essere quella dei consiglieri ‘Uniti per Castel di Lama’ Camela e Peroni che, dopo aver chiuso la porta in faccia ad Oddi sottolineando che la lista è la brutta copia di quella di Ruggieri, mirano a costruire un nuovo progetto. A tutto questo si aggiunge l’ultima novità: il segretario del Pd, Stefano Falcioni lascia la lista di Oddi, dove i bene informati lo collocavano alla carica di vice sindaco e apre a Bochicchio. In una nota chiarisce: "Il compito di un segretario di partito – dichiara Falcioni – è di coordinare tutte le attività di un circolo. In vista delle elezioni, il Pd, dopo aver discusso al suo interno e anche attraverso il confronto con gli organismi provinciali, ha sottoscritto un documento politico programmatico approvato a maggioranza a sostegno dell’avvio di una interlocuzione con il comitato Castel di Lama 20.23. A seguito di varie vicissitudini il documento è stato rinnegato dagli stessi protagonisti. A mezzo stampa i consiglieri di ’Uniti per Castel di Lama’ hanno preso le distanze da tale progetto politico, vanificando di fatto il documento in precedenza approvato. In questo accidentato percorso gli elettori e gli iscritti Pd sono stati chiamati alle primarie per la scelta del segretario nazionale. Anche nel nostro comune c’è stata una straordinaria partecipazione che ha indicato nella Schlein la nuova segretaria. E noi ad oggi ci troviamo di fronte ad una sezione Pd profondamente divisa e senza una linea politico programmatica, pertanto come segretario di circolo, preso atto del fallimento del documento approvato, dei risultati delle primarie e della voglia dirompente di un forte segnale di cambiamento perfettamente in linea con la mia visione, dico che dobbiamo avere il coraggio di azzerare tutto e ricominciare a costruire una vera unità dentro e fuori al partito, insieme ai concittadini. Il nostro impegno prosegue nella costruzione e nel consolidamento di un’area inequivocabilmente di centrosinistra e progressista che possiamo e dobbiamo iniziare a costruire a partire dal dialogo con il M5s".

m.g.l.