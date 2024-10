Castel di Lama, via ai lavori per l’ex edificio comunale

Con la firma del contratto tra comune di Castel di Lama e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle ditte Geo Prospezioni srl e la GM Costruzioni Generali srl si avviano i lavori per la ristrutturazione dell’ex edificio comunale, un luogo di grande valore storico e identitario per la comunità. "Questo importante progetto – dichiara l’assessore Stefano Falcioni - rappresenta non solo un atto di ricostruzione fisica, ma anche di rinascita simbolica e culturale per la nostro cittadina, fortemente colpita dal sisma del 2016. Un ulteriore importantissimo passo avanti per la rinascita di Piattoni, che si aggiunge al completamento della pavimentazione di Piazza Roma, alla riqualificazione di Largo Petrarca ed ai nuovi asfalti di Via Roma eseguiti dalla CIIP. L’edificio, che è stato per anni il centro della vita amministrativa del nostro comune, non è solo un simbolo della nostra storia, ma anche una parte integrante della nostra identità collettiva. La sua ristrutturazione vuole restituire ai cittadini uno spazio che appartiene alla comunità, rafforzando il senso di appartenenza e continuità con il nostro passato. Nel 2017, l’amministrazione comunale dell’epoca ottenne un primo contributo per la ristrutturazione pari a circa 70.000 euro. Successivamente, la prima amministrazione Bochicchio ha saputo incrementare il finanziamento fino a 350.000 euro, portando avanti con determinazione il progetto. L’attuale amministrazione, infine, è riuscita a compiere un ulteriore passo decisivo, ottenendo un finanziamento complessivo di circa 940.000 euro, con progetto redatto dallo studio dell’ingegnere Di Emidio, che permetterà la realizzazione dell’intervento nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e con un’attenzione particolare al recupero del valore storico dell’edificio. Questo traguardo – conclude l’assessore Falcioni - è stato possibile grazie a una sinergia virtuosa tra entrambe le amministrazioni del sindaco Bochicchio e al lavoro instancabile dell’Ufficio tecnico comunale e dell’Ufficio speciale per la ricostruzione. A tutte queste istituzioni e ai loro componenti, va il nostro più sentito ringraziamento per l’impegno dimostrato e la costanza nel perseguire un obiettivo così significativo per la nostra comunità. Con l’avvio dei lavori, Castel di Lama non guarda solo al passato, ma si proietta verso il futuro".