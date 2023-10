Castel di Luco riapre le porte con la ’Festa d’Autunno’

Il terremoto del 2016 lo rese inagibile, provocando diversi danni e rischiando di farlo crollare. Invece, grazie all’impegno e alla tenacia della famiglia Amici, che ne è proprietaria, è stato messo in sicurezza e ristrutturato. Si tratta di Castel di Luco, uno tra i monumenti più caratteristici del Piceno, che nel weekend riaprirà le porte ai visitatori, seppur in via del tutto eccezionale. Sabato e domenica, in occasione della ‘Festa d’Autunno’ che andrà in scena nelle vie e nelle piazze di Acquasanta, sarà possibile effettuare visite guidate alla scoperta del castello e delle sue meraviglie nascoste. Sabato, la struttura accoglierà i visitatori dalle 15 alle 17. Domenica, oltre al medesimo orario pomeridiano, sarà possibile effettuare il tour anche in mattinata, dalle 10 alle 12.30. La durata della visita guidata sarà di circa trenta minuti e il costo del biglietto sarà pari a cinque euro, con l’ingresso gratuito previsto invece per i bambini che hanno meno di dieci anni. "Abbiamo fatto altre aperture durante i lavori, ma questa è la prima volta che riapriamo dopo la conclusione del cantiere – spiega il proprietario del castello, Francesco Amici –. Per il momento apriremo il piano terra, mentre per primavera contiamo di garantire l’apertura totale dell’edificio. Questa iniziativa l’abbiamo promosso in concomitanza con la ‘Festa d’Autunno’ di Acquasanta, perché il nostro castello è legato in modo indissolubile al territorio".

Matteo Porfiri