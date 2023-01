Castelli al timone del post sisma: si parte da precari e bonus 110%

Mantenere questa struttura commissariale, i suoi uffici e anzi dare stabilità immediatamente a chi ci lavora e che invece, in un clima di incertezza, cerca occupazione altrove. Questo hanno chiesto ieri al neo commissario alla ricostruzione Guido Castelli alcuni dei presidenti di Regione e sindaci dei territori terremotati. Non è un mistero che avrebbero quasi tutti voluto che Legnini restasse al timone della grande nave della ricostruzione ed ora chiedono a Castelli di non disperdere il patrimonio con cambiamenti che potrebbero – questo il loro timore – rivelarsi controproducenti. "Credo che la capacità di mantenere questa forma di interlocuzione, di raccolta paziente ma anche operosa e determinata di consenso sia stato il segreto degli esiti positivi che i numeri della gestione post sisma di Legnini testimoniano" ha detto Castelli assicurando che "questo sistema operativo della ricostruzione va mantenuto, rafforzato se possibile. Da questo punto di vista credo siamo tutti d’accordo, visto che con governatori e sindaci dei territori terremotati c’è sempre stata cooperazione".

Il sindaco di Arquata Michele Franchi ha posto il problema degli uffici della ricostruzione e del personale. "Giusto in questi giorni ho 10 persone che vanno a fare concorsi per altri posti di lavoro. Per cui – ha detto Franchi – è determinante stabilizzare immediatamente il personale e l’invito a Castelli è di farsi promotore presso il Governo di far inserire nel Milleproroghe un emendamento che questo preveda".

"Spero che Castelli vorrà avvalersi di questa struttura collaudata" ha aggiunto il sindaco di Rotella Giovanni Borraccini. "Gli Usr, che ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo insieme agli addetti di ogni comune – ha aggiunto il senatore Castelli – rappresentano uno strumento fondamentale su cui dovremo concentrare attenzioni circa la necessità di dare continuità e stabilità a quello che è un patrimonio che per un certo periodo sarà applicato alla ricostruzione, ma che domani, probabilmente, sarà anche l’ossatura delle pubbliche amministrazioni del cratere che hanno bisogno di essere sostenute. La ricostruzione è una realtà dinamica che va continuamente osservata e aggiornata, perché quando sei convinto di aver raggiunto un risultato, c’è qualcosa che rende vulnerabile il risultato stesso. Tra le prime cose da affrontare, la cessione del credito del 110% che rischia di compromettere quella dinamicità che dobbiamo avere per arrivare dall’apertura del cantiere al collaudo".

Peppe Ercoli