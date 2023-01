Castelli commissario sisma "Ora parlerò con i fatti"

"La mia regola sarà parlare con i fatti ed è l’unico atteggiamento che ritengo rispettoso di chi in questi anni ha patito tanto. Non c’è una sollevazione dei terremotati contro di me, ma il riconoscimento del lavoro fatto da Legnini che ha fatto bene". Così il neo commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli ha risposto ieri alle tante voci che si sono alzate in questi giorni fra chi avrebbe preferito la conferma di Giovanni Legnini. Lo ha fatto intervenendo ad Agorà, su Raitre. La politica di sinistra ha criticato la sua nomina.

"Nel mio caso non si tratta di Spoil System. La figura del commissario straordinario alla ricostruzione – ha spiegato Castelli – è di derivazione politica. Lo dimostra il fatto che i precedenti commissari sono stati tutti politici, tranne uno: il primo ministro Renzi nominò Errani, Gentiloni indicò De Micheli, poi Legnini nominato dal Governo Conte 2 e successivamente confermato da Draghi. Quindi – ha aggiunto – non siamo nell’ambito di figure tecniche nell’ambito dello Stato, ma di figure politiche che devono essere attinte secondo criteri che riguardano l’attitudine ad occuparsi di un determinato dossier, in maniera tale che lo debbano rappresentare agli occhi del Governo".

Castelli ha rivendicato il suo impegno per le zone terremotate fin dalla notte delle scosse. "Il Governo di centrodestra ha individuato una persona che, bontà sua, ha ritenuto competente; forse perché io dalle 3 e 36 del 24 agosto 2016 ho vissuto interamente o quasi il tema del terremoto, da sindaco di Ascoli prima e da assessore regionale con delega alla ricostruzione poi". Poi il messaggio alle popolazioni terremotate. "Non c’è alcuna difficoltà a colloquiare con loro. Le persone che vivono nelle Sae e quelle che vogliono tornare nei loro paesi sanno bene che sono una presenza costante della mia vita. Ci sono tante cose da fare e l’importante adesso è fare squadra. Ci vedremo presto con Legnini per il passaggio di consegne".

Tra i più severi il vescovo di Spoleto-Norcia Boccardo che era insorto a favore di Legnini definendo la nomina di Castelli "uno schiaffo alle popolazioni terremotate". Poi il chiarimento. "Monsignor Boccardo mi ha telefonato ed ha ritenuto di dire che non ha niente contro di me, è stata una telefonata tranquillissima e per questo lo ringrazio" ha concluso Castelli.

Intanto arriva la benedizione del presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche, Piero Farabollini: "Accogliamo con favore la nomina di Guido Castelli quale nuovo commissario alla Ricostruzione del centro Italia e gli auguriamo buon lavoro. La scelta del nuovo governo è caduta su una persona perfettamente adeguata al ruolo".

Peppe Ercoli