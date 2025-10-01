Castelli e il Piceno a Fratelli d’Italia: "Dagli elettori grande lungimiranza"

Netta vittoria del centrodestra alle regionali e il Piceno che esprime tre consiglieri di maggioranza.

Senatore Guido Castelli, un risultato in linea con le attese? "Gli elettori hanno dimostrato grande lungimiranza garantendo al centrodestra un risultato straordinario. Si è attivata l’intera coalizione: FdI in primis ma anche Lega e Forza Italia, con le liste civiche. Tutti i consiglieri neoeletti del Piceno hanno le carte in regola, ma la priorità è costruire una squadra di governo solida, capace di valorizzare competenze e dare risposte concrete ai cittadini".

Nelle Marche FdI si conferma primo partito, cresce Forza Italia, cala la Lega che però nel Piceno resta avanti a Fi. Qual è la chiave di lettura e come influenzerà gli assessorati? "Il voto conferma il primato di FdI: nel Piceno il partito si avvicina ai risultati delle europee, raccogliendo nuovo consenso anche in aree storicamente di sinistra come Spinetoli, dove raggiunge il 33%. La giunta nascerà dalla capacità del presidente Acquaroli di fare sintesi, valorizzando le migliori energie e scegliendo assessori autorevoli".

Il successo di Pantaloni e Cardilli è anche il successo suo e del sindaco Fioravanti. Quanto ha pesato il vostro appoggio? "Con Marco Fioravanti c’è una collaborazione straordinaria che dura dal 2009. La spinta data insieme ha permesso a FdI di ottenere nel Piceno la percentuale più alta tra tutte le province. Francesca Pantaloni ha superato il 56% delle preferenze ad Ascoli, segno di un radicamento profondo. Andrea Cardilli ha avuto consenso diffuso in tutta la provincia, sfondando anche nella Vallata. Sono segnali che il lavoro di squadra fa la differenza: Francesca e Andrea sono rispettivamente seconda e quarto nella classifica regionale delle preferenze. Una prova di forza del Piceno".

Affluenza in calo rispetto al 2020. Sempre meno giovani alle urne: è una sconfitta per la politica? "Il calo riguarda tutta Italia. Già nel 2015 l’affluenza alle regionali marchigiane era scesa sotto il 50%. Oggi pesa anche il disinteresse dei giovani, più abituati a seguire influencer che ideali politici. In una società fluida, la politica deve riattivare passioni civili e valori: meno like e più comunità".

Anche ad Ascoli il centrosinistra, soprattutto nel finale, ha focalizzato la crisi internazionale. Strategia sbagliata o ha prevalso la conferma di Acquaroli? "Il centrosinistra ha tentato di spostare l’attenzione, ma il tentativo è fallito. Il centrodestra ha valorizzato i cinque anni di governo Acquaroli, percepiti come stabilità e pragmatismo. Ha prevalso la scelta di premiare il radicamento territoriale e la solidità della leadership uscente".

Quali saranno i riflessi di questo voto sulla ricostruzione? "La ricostruzione è stata uno dei temi decisivi. I comuni del cratere hanno riconosciuto il cambio di passo di Acquaroli dopo gli anni bui del centrosinistra e gli hanno tributato un successo strepitoso. Il Pd temeva questo responso e ha tentato di gettare ombre, ma i marchigiani hanno rifiutato le strumentalizzazioni rispondendo con il voto".

Peppe Ercoli