Castelli: : "Fu la prima grande sfida"

"E stata una vera gioia poter partecipare all’inaugurazione della scuola media Don Giussani a Monticelli. Soprattutto, sono felice per i circa 280 studenti dell’istituto che al termine dei lavori di adeguamento sismico sono potuti rientrare nelle classi in sicurezza". Le parole sono di Guido Castelli, commissario straordinario alla riparazione e alla ricostruzione sisma 2016, che aggiunge come alla vicenda della Don Giussani sia particolarmente legato dal momento che i lavori cominciarono quando era sindaco di Ascoli. "Fu la prima sfida del post-sisma che affrontammo – dice il senatore – al fine di dare una risposta efficace per questa scuola, situata nel quartiere più popoloso di Ascoli. Un’attenzione che è poi proseguita quando sono diventato assessore alla ricostruzione della Regione, ruolo nel quale mi sono impegnato affinché si giungesse, nella primavera del 2021, all’approvazione dell’ordinanza speciale Ascoli. Tale intervento, infatti, ha consentito di destinare un finanziamento complessivo di 36 milioni di euro per 11 istituti scolastici della città, tra i quali anche la Don Giussani che, per i lavori, ha usufruito di 5 milioni e 150 mila euro. Il risultato odierno è il frutto del lavoro sinergico svolto nel corso di questi anni con il sindaco Fioravanti e l’ufficio speciale per la ricostruzione. La sicurezza è un prerequisito essenziale in territori come il nostro. Tra le azioni che sto mettendo in campo nel ruolo di commissario c’è anche quella di garantire la ricostruzione nell’Appennino centrale di istituti scolastici sicuri, sostenibili e di qualità. Attraverso l’ordinanza speciale 31, dedicata al recupero delle strutture scolastiche nelle 4 ragioni del sisma, per le Marche abbiamo programmato 231 interventi, dentro e fuori il cratere, 75 dei quali nella provincia di Ascoli, per un importo complessivo dei lavori pari a 727 milioni di euro".