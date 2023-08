Castelli: il piano viabilità "Accessibilità strategica"

"Per la riparazione socio-economica del cratere l’accessibilità di questi territori è strategica. Consapevoli di ciò, stiamo lavorando a questo grande Piano di Rigenerazione Viaria per l’Appennino centrale che, tra le altre cose, prevede la realizzazione della Pedemontana tra Belforte del Chienti e Mozzano. Quest’ultima località è, a sua volta, uno snodo particolarmente importante dal momento che da qui ci si ricollega, tramite la Salaria, ad ovest con la Tre Valli Umbre, verso Perugia e l’E45, e a Sud con la pedemontana della val Vibrata, verso Teramo e l’A24". Lo ha detto il commissario alla ricostruzione Guido castelli al termine di un incontro con il soggetto attuatore Anas, le amministrazioni comunali marchigiane il cui territorio verrà interessato dal terzo stralcio degli interventi PNC-PNRR per il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità principale per la mobilità nel cratere. Si tratta in particolare dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Sarnano, Amandola, Comunanza, Roccafluvione e Ascoli. L’obiettivo degli incontri è stato un confronto su accessibilità e istanze del territorio utili a migliorare le soluzioni tecniche in corso di affinamento a livello di progetto di fattibilità tecnico-economico. Per migliorare i tracciati in via di definizione durante gli incontri sono stati approfonditi i contesti e le specificità locali e registrando la piena disponibilità e attiva compartecipazione delle amministrazioni locali.