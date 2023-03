Castelli: "Ordinanza entro dieci giorni"

Nelle Marche e sul Piceno pioverà una quantità di soldi decisamente rilevante che dovrà essere gestita con oculatezza, evitando anche che vi siano infiltrazioni di soggetti malavitosi, attratti dall’odore dei soldi. "Adesso è necessario mettere insieme tutte le strutture tecniche e rispettare il cronoprogramma degli interventi che, sentiti anche i Comuni, indicheremo nell’ordinanza che emetteremo entro 10 giorni, onde evitare gli strali della Corte dei Conti che impone che vengano spesi nei tempi giusti i finanziamenti richiesti e ottenuti dagli enti" ha detto ieri il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Sul punto dei tempi è intervenuto anche l’ingegner Marco Trovarelli. "Abbiamo scelto progetti finanziabili e, tenuto conto anche della ’pezzatura’ dei vari finanziamenti, i comuni potranno procedere attraverso affidamenti, avendo la responsabilità di trovare ditte affidabili". Riguardo la rete infrastrutturale del Piceno, Castelli ha annunciato altre novità. "Parliamo della Pedemontana che al momento è finanziata da Caldarola ad Amandola. Dalla Regione Marche – ha spiegato il commissario alla ricostruzione sisma 2016 – andrà fino a Comunanza e la val Tenna. Proseguiremo poi fino a Roccafluvione fino alla Salaria e quindi all’Ascoli Mare garantendo dunque collegamenti veloci e sicuri". A Offida contributi complessivi per 5.300.000 euro che saranno destinati a tre interventi fondamentali: 1.800.000 euro per la riparazione, il risanamento e il miglioramento sismico della cinta muraria del Cimitero e degli spazi annessi; 2.300.000 euro per il ripristino delle opere di urbanizzazione di infrastrutture stradali e di sottoservizi del tratto di viale Martiri della Resistenza e 1.200.000 euro per la riparazione con miglioramento sismico stabile dell’ex mattatoio comunale. "Un ringraziamento al commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli – commenta il sindaco Luigi Massa – e all’ufficio speciale alla ricostruzione per il lavoro che stanno svolgendo, accogliendo le istanze dell’amministrazione, inserendo questi interventi tra le priorità finanziate".

P. Erc.