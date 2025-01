Castelli presenta ’Mediae Terrae’ alla sala Kursaal

Domenica alle 11, la sala Kursaal di Grottammare ospiterà un importante evento culturale organizzato dall’Associazione Altro Orizzonte in collaborazione con la Pro Loco Lido degli Aranci. L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione del libro ’Mediae Terrae’, scritto dal senatore Guido Castelli, attuale Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. Il volume rappresenta una preziosa testimonianza e un manifesto per il futuro delle comunità colpite dal sisma.

La mattinata si aprirà con il saluto delle autorità presenti, tra cui il sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi. La presenza dei sindaci evidenzia l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e le comunità nel percorso di ricostruzione. Il libro ’Mediae Terrae’ affronta temi fondamentali quali la resilienza delle comunità, e la forza di chi ha saputo rinascere nonostante le difficoltà. L’evento sarà presentato dalla giornalista Luigina Pezzoli e sarà moderato dal giornalista Simone Incicco, presidente dell’associazione Altro Orizzonte.