Castelli: "Tante le criticità ma ci sono anche segnali positivi"

"La ricostruzione è e resta la missione prioritaria: abbiamo il dovere di consentire il rientro nelle loro case a circa 30 mila persone che ancora vivono nelle Sae o beneficiano del contributo di autonoma sistemazione" Questo l’obiettivo del commissario alla ricostruzione Guido Castelli ribadito ieri durante la conferenza stampa a Roma sul bilancio dei suoi primi mesi di mandato ricevuto dal Governo Meloni. "Il quadro che emerge dal rapporto descrive una situazione dove non mancano le criticità, riconducibili in certa parte a una congiuntura particolarmente sfavorevole, ma anche alcuni segnali positivi". Nel primo quadrimestre del 2023, si registra un incremento dei lavori. "In particolare sul fronte della ricostruzione degli edifici privati – ha aggiunto Castelli – ma sappiamo che deve essere ancora avviata una quota rilevante delle progettazioni, soprattutto le più complesse, e che il divario da colmare per la ricostruzione pubblica è ampio. Al contempo si manifesta l’urgenza di fornire soluzioni ai problemi strutturali di questi territori che, già prima del 2016, soffrivano di un progressivo processo di spopolamento, di una crescente crisi economica e occupazionale e di una carenza infrastrutturale, sia fisica sia digitale". Importante è anche incentivare le prospettive per il futuro della vasta area dell’Appennino centrale colpita dal sisma. "Necessita di robuste e coerenti iniziative di ripresa economica e sociale – ha detto il commissario - Sensibili passi in avanti sono stati compiuti in questi mesi in tal senso: penso a NextAppennino, alla proroga del Superbonus, all’accordo quadro sbloccato per la ricostruzione di 228 scuole del cratere e al miliardo e mezzo messo a bando a giugno per il miglioramento della viabilità al cratere". "Il Governo ha voluto imprimere un deciso cambio di passo nel processo di ricostruzione post-sisma, una ferita nel cuore dell’Appennino – ha aggiunto il sottosegretario Lucia Albano - Oltre alla ricostruzione privata, è da sottolineare anche il lavoro che il Governo sta svolgendo, tramite l’Agenzia del Demanio, sulla ristrutturazione e riqualificazione degli edifici pubblici. Ricostruiti in chiave green con parametri ESG, garantiranno la presenza dei servizi strategici, favorendo la permanenza e il ripopolamento delle comunità nei territori colpiti. Con il Governo Meloni il Centro Italia è finalmente tornato ad essere una questione centrale per l’Italia". p. erc.