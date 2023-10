Castello di Montevarmine, sul piatto oltre 4 milioni di euro

Sabato all’auditorium San Filippo Neri, durante un convegno organizzato da Italia Nostra sezione di Fermo e dal Comitato per la Rinascita della Rocca, sono stati illustrati i primi passi intrapresi dal comune di Carassai, soggetto attuatore dell’intervento dopo l’ordinanza commissariale dello scorso giugno, per i lavori di riqualificazione del Castello di Montevarmine, a seguito del finanziamento ottenuto di 4.350.000 euro. Ha introdotto i lavori l’assessore del comune di Fermo, Ingrid Luciani seguito dall’intervento del sindaco di Carassai, Gianfilippo Michetti (foto) che ha fornito i dati della gara d’appalto. In conclusione l’intervento dei relatori dell’Università Politecnica delle Marche, il professor Gianluigi Mondaini e il ricercatore Francesco Chiacchiera, che hanno esposto una loro progettualità per Rocca. La procedura di gara per l’affidamento del Progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, si è aperta nei giorni scorsi e si chiuderà il 15 novembre. Si tratta di gara europea a procedura aperta che ammonta complessivamente a più di 708.000 euro comprensivi di spese. Il soggetto aggiudicatario avrà 60 giorni di tempo per la realizzazione del Progetto e 45 giorni per la realizzazione del Progetto Esecutivo. Il quadro esigenziale prevede una premialità per le soluzioni che definiscano il riutilizzo del Castello al fine di creare un punto di riferimento per le eccellenze dell’intero territorio della Valdaso.

"Si sta dunque concretizzando ciò che si chiede da molto tempo, ovvero un’attenzione a quello che rappresenta un bene e un valore per la comunità e per tutto il territorio della Valdaso – afferma il sindaco Gianfilippo Michetti – Questo e solo un punto di partenza e ci impegneremo a studiare soluzioni e progettualità per l’intera proprietà di 630 ettari".

Marcello Iezzi