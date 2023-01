Castignano, dopo il Covid tornano i moccoli

RScatta il conto alla rovescia, a Castignano, per il ritorno dello storico Carnevale. Il programma, che scatterà l’11 febbraio per concludersi il 21, è stato presentato dal sindaco Fabio Polini e dal presidente della Pro Loco, Eros Iacoponi. L’apertura dell’edizione 2023 avverrà con il veglione inaugurale, in maschera, previsto appunto per l’11 febbraio nelle caratteristiche ‘grotte’ del centro storico. Per quest’anno la scelta del tema è ricaduta sui cantanti e le band musicali. Con inizio alle 23, l’ingresso sarà libero e gratuito, con il dj set curato dai castignanesi ‘Alley’. Si entrerà quindi nella settimana clou. Giovedì 16 febbraio, dalle 17, le ‘Pizze Onte’ in piazza Umberto I, la storica sagra con le gustose frittelle tipicamente carnevalesche distribuite in gran quantità ai presenti affamati. Il tutto accompagnato dalla musica della banda di Castignano, vino e balli. Durante la serata si svolgerà la gara, a base ‘mangereccia’ per la proclamazione di Re Carnevale, che avrà poi l’onore di aprire la sfilata dei moccoli del Martedì Grasso. Il 18 febbraio sarà poi la volta del classico ‘Veglionissimo in maschera’: visti i lavori di ristrutturazione al teatro comunale, le serate danzanti si sposteranno eccezionalmente in una struttura predisposta in contrada Galvoni. Dalle 22, la band ‘Direzioni parallele’ e il dj Manuele Capannelli. Il lunedì di Carnevale, 20 febbraio, come consuetudine sarà dedicato ai festeggiamenti dei più piccoli. All’interno della struttura ‘Predaia’ in contrada Galvoni, dalle 15.30, spazio a giochi, musica e dolci per tutti i bambini.

Il gran finale, poi, andrà in scena il Martedì Grasso. Alle 15 partirà la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo Borgo Garibaldi. Intorno alle 18 ci si sposterà in Piazza Umberto I per ballare al ritmo di musica. Qui, poi, alle 19, allo spegnersi dell’illuminazione pubblica si accenderanno migliaia di lampioncini colorati. Si tratta dei ‘moccoli’, ovvero lanterne artigianali, ricavate da canne intagliate all’ estremità, ricoperte di carta velina colorata, con una candela fissata in mezzo e poi accesa. E così partirà la secolare sfilata, che si snoderà in gran parte del borgo e che al grido nel dialetto locale di ‘fora fora li moccule’ concluderà la sua marcia a piazza San Pietro. Qui una litania storica recitata precederà il via alla battaglia finale tra moccoli che verranno poi bruciati nel gran falò finale, salutato come rito propiziatorio dai più giovani. Spazio, infine, al veglione di chiusura del Carnevale castignanese, con le note di Simon Dj.

Matteo Porfiri