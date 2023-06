Castignano, la nuova scuola sorgerà in contrada Galvoni

Sorgerà in contrada Galvoni, a Castignano, il nuovo edificio che ospiterà la scuola materna e la scuola elementare, accogliendo circa 170 bambini. L’Ufficio Speciale Ricostruzione, infatti, ha appena approvato il progetto dell’opera, che ha un costo di oltre due milioni di euro e verrà realizzata in continuità con l’esistente edificio che ospita la scuola media, su una superficie incolta di circa 2.250 metri quadrati. Si strutturerà su tre livelli: al seminterrato i locali tecnici, al piano terra gli ambienti della materna che potranno fruire anche degli spazi esterni riservati al gioco e alle lezioni all’aperto, al primo invece ci sarà la primaria. Ognuna delle due scuole avrà un proprio accesso e proprie vie di fuga. Nello specifico, la materna verrà dimensionata per circa 80 bambini, corrispondenti a tre sezioni con ingresso posto sul lato sud-ovest, vicino al punto di arrivo dei pulmini. La scuola primaria, invece, potrà ospitare circa 93 alunni, cinque aule per attività didattiche normali, due spazi per attività di interciclo, ufficio, sala insegnanti e servizi igienici. Tra le caratteristiche più interessanti di questa struttura sismo-resistente c’è il lato energetico. La forma e l’orientamento dell’edificio, con la scelta di collocare le aule e gli ambienti dove i bambini stazionano maggiormente (esposizione sud-est), garantiscono infatti un guadagno solare che permette di accumulare calore nei mesi invernali, riducendo il consumo di energia.

Matteo Porfiri