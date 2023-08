’Castorano comune sostenibile’

Il Comune di Castorano abbraccia la sostenibilità: entra a far parte della Rete dei Comuni sostenibili. "È con grande gioia – dichiara l’amministrazione –, che annunciamo l’adesione del nostro Comune alla stimolante e ormai consolidata iniziativa della ‘Rete dei Comuni Sostenibili’. Questo impegno rafforza la nostra dedizione a un futuro migliore, con uno sguardo attento all’ambiente e al benessere dei nostri cittadini. Essere parte di questa rete significa aprire le porte a nuovi orizzonti di collaborazione, condivisione di idee e scambio di pratiche virtuose con altre comunità che condividono la nostra passione per la sostenibilità. La base di questa iniziativa è la volontà di costruire un ambiente più salubre per tutti, puntando sulla riduzione dell’impatto ambientale, la promozione della mobilità sostenibile, il potenziamento dell’efficienza energetica e molte altre sfide importanti. Siamo pronti a tradurre in azioni concrete il nostro impegno, lavorando insieme per garantire un futuro migliore alle generazioni future".