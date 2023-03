Castorano, contributi dal Comune

Il comune di Castorano informa che è possibile fare domanda per partecipare all’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore delle ditte presenti sul territorio comunale per l’attivazione del servizio di vendita di giornale e riviste. Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare al Comune, entro e non oltre il 6 aprile domanda redatta esclusivamente utilizzando l’apposito modulo scaricabile sul sito web del Comune di Castorano o reperibile presso l’ufficio segreteria del Comune. Le domande e la documentazione richiesta dovranno essere inviate, entro il termine indicato secondo le seguenti modalità: mezzo Pec all’indirizzo [email protected] o a mano nell’ufficio protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13).