Castorano, estate ricca Ce n’è per tutti i gusti

L’estate di Castorano inizia con la passeggiata nei vigneti ‘Castorano Wine Walk’. Tanti gli eventi messi in cartellone per la stagione estiva con diversi eventi all’aperto, nei parchi del paese, a partire dallo Yoga Day, che si terrà al Parco Campo Fiera il 21 giugno dalle 19.30. Seguiranno due appuntamenti di letture nei parchi curati dall’associazione Nati per Leggere: il 25 giugno alle 18.30 al Parco Via Olimpica (San Silvestro) e il 22 luglio al Parco Campo Fiera. Dal 12 giugno al 26 luglio ci si potrà iscrivere al corso gratuito Superjump che si terrà ogni lunedì e mercoledì, dalle 19.30 alle 20.30 nello spazio antistante al Palazzetto dello Sport. Fino al 23 luglio, ogni martedì e giovedì, dalle 10 alle 20 al Parco della Rimembranza si potrà seguire un corso di ginnastica posturale. Gli eventi proseguiranno anche a luglio, dal 3 al 14 luglio, dal lunedì al venerdì, al Campo sportivo di Castorano, si terrà il Bocastrum Soccer camp per ragazzi dagli 8 ai 17 anni. Il 29 e 30 luglio alle 21, in Piazzetta Belvedere, ci sarà la terza edizione estiva del Caffè Filosofico dell’associazione 3 Sicc con una mostra fotografica. Il 21 luglio al Parco Campo Fiera andrà in scena ‘Il Gatto con gli stivali’, spettacolo per le famiglie.

Agosto sarà il mese dell’evento di punta dell’estate di Castorano, appuntamento il 14 agosto, dalle 19, nel centro storico con la V’vtella. Gli eventi proseguiranno anche a settembre, il 17 ci sarà il Vinyl & Vintage, un evento curato dall’associazione Radici che indaga nel passato nelle tradizioni musicali, dell’oggettistica e dell’abbigliamento tutto incentrato negli anni‘70. Prevista anche una sfilata aperta a tutti di auto, moto e vespe d’epoca. L’estate si concluderà con le festa parrocchiali che si terranno il 3 settembre con i festeggiamenti della Madonna della Rocchetta e dall’8 al 10 settembre nella frazione di San Silvestro torna la festa Santa Madre Teresa di Calcutta, con stand enogastronomici intrattenimento musicali e giochi. Sempre il 10 di settembre torna l’evento Red Passion Day con il Club Ferrari. "Il nostro primo passo per confezionare questa estate di Castorano – commenta il vice sindaco Daniela Vittori – è stato coinvolgere tutte le associazioni. Sono la vera macchina operativa degli eventi e da loro ci sono arrivate anche tante proposte. La volontà era quella pensare a eventi destinati a tutte le fasce di età".