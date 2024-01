Castorano, Fanesi lascia:: "Non mi ricandiderò"

Centinaia di Comuni italiani torneranno alle urne la prossima primavera per eleggere i loro nuovi sindaci. Nella Vallata saranno chiamati a votare il comune di Castorano, Colli del Tronto, Monsampolo, Offida e Spinetoli, tante riconferme e qualche saluto. La prima novità è che il sindaco di Castorano, Graziano Fanesi non si ricandiderà. "Ho deciso – ha detto il sindaco – di non ricandidarmi, per una scelta personale, abbiamo fatto tante cose, abbiamo affrontato momenti difficili: la pandemia, la crisi economica, ma abbiamo fatto un lavoro di squadra, senza mai perderci di animo. Al di là della scelta personale di non ricandidarmi a sindaco spero possa esserci la possibilità di formare un progetto unitario, che mi vedrà comunque a disposizione della nuova amministrazione comunale, tanti sono i progetti partiti e finanziati, non mi tiro indietro e spero di essere a supporto della nuova amministrazione". Anche Alessandro Luciani sindaco uscente di Spinetoli, se non verrà cambiato il limite di mandato, dovrà salutare, perché è giunto alla fine del secondo: "Mi metto – ha detto– a disposizione della lista , stiamo in una fase di ascolto per individuare il candidato sindaco, non escludiamo una quota rosa. Abbiamo lavorato molto, adesso è il momento di concretizzare quanto fatto, a breve partiranno tanti lavori, che si attendevano da anni". Il sindaco di Offida Luigi Massa ha già annunciato di essere a disposizione: "Offida ha come tanti altri comuni dovuto affrontare tante difficoltà, nonostante tutto la mia squadra ha lavorato bene e siamo riusciti a portare a termine tantissimi progetti e tanti sono stati finanziati. Noi siamo pronti, certi di lavorare per il bene della nostra città". Anche a Colli il sindaco Andrea Cardilli è pronto per affrontare il terzo mandato e non dovrebbe avere difficoltà nell’essere riconfermato. A Monsampolo del Tronto il sindaco Massimo Narcisi della lista ‘Progetto comune’ si ricandiderà: "Sono a disposizione, abbiamo lavorato molto e adesso siamo pronti a raccogliere i frutti del nostro lavoro". Maria Grazia Lappa