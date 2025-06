Castorano, il cartellone. L’estate entra nel vivo

L’estate entra nel vivo a Castorano e con essa, anche la stagione degli eventi organizzati dalle amministrazioni comunali. "Un calendario di appuntamenti per tutti i gusti – afferma la giovane consigliera Sara Ciotti, delegata alla cultura -, con un programma ricco di eventi imperdibili pensati per tutti, all’insegna del divertimento, della condivisione e della valorizzazione del territorio. Serate culturali, spettacoli dal vivo, iniziative per famiglie, musica e sport".

Così, dopo la gara di briscola nella frazione di San Silvestro, seguita dai festeggiamenti in onore di Santa Maria della Visitazione e la ‘Camminata libera Castorano – Monte Ascensione’ è previsto per oggi e domani l’evento: ‘Castorano Experience’ – Vino, cibo e natura, una camminata tra valli e cantine del paese, a cura come sempre della locale Pro-Loco.

Si proseguirà poi con l’inaugurazione della nuova stagione di appuntamenti con le lezioni di yoga, tutte gratuite, da mercoledì 18 giugno e per tutti i mercoledì fino al 10 settembre, con inizio alle 19, a cura del Centro Hara scuola di yoga e in collaborazione con l’US Acli.

Sabato 5 e domenica 6 luglio torna invece Castorano Borgo Aperto appuntamento ideato dalla Pro-Loco. Una iniziativa diffusa in tutto il centro storico ed in particolare nelle piazzette del Belvedere.