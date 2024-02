Castori: "Penalty? Episodio grave. Ha cambiato le sorti dell’incontro"

L’esordio del nuovo addetto all’arbitro, l’ex assistente Valentino Di Prisco di Albano Laziale al posto dell’ascolano Valerio Paci, non è stato certo fortunato. L’errore di valutazione dell’arbitro Di Marco di Ciampino, del Var Meraviglia di Pistoia e del suo collaboratore Abisso di Palermo, ha del clamoroso. Il fallo di mano di Scaglia visto da tutte le telecamere e da tutti i replay, e da cui è poi scaturito il gol del Sudtirol, tiene banco anche in sala stampa al termine del match con mister Fabrizio Castori scatenato sin dal triplice fischio quando si è diretto a centrocampo per fare le sue rimostranze al direttore di gara che in precedenza aveva espulso dalla panchina il DS Giannitti per proteste. "C’era un rigore solare per noi, non dato sull’azione che poi ha portato al loro vantaggio. L’arbitro non è andato neanche al Var. Contro di noi invece sono stati dati rigori per molto meno. Questo è stato sicuramente un episodio grave che ha condizionato la gara. Abbiamo affrontato una squadra dura e un episodio del genere cambia sempre le sorti dell’incontro – ha dichiarato il tecnico dell’Ascoli –. Quando ho tolto Di Tacchio serviva un giocatore di maggior qualità come Caligara. Loro si erano chiusi e noi stavamo giocando bene e in aggressione. L’episodio di quella palla persa di tacco da Rodriguez è stato un errore sanguinoso. Da questa situazione si può uscire soltanto rimboccandoci le maniche. Mendes? Vedremo quello che ci dirà lo staff. Il portoghese ha accusato una distorsione alla caviglia, non so dire di più. Streng non è andato male, poteva far gol e ha fatto il lavoro che gli avevo chiesto". Amaro anche il debutto del difensore Mantovani che pure si è ben comportato prima di uscire per i crampi: ""Mi sono subito trovato bene con Bellusci e Botteghin – ha ammesso – avevo già giocato a sinistra in passato. Abbiamo fatto la partita che una squadra come il Sudtirol ti costringe a fare, fatta di seconde palle. Il fallo di mano era netto, e Scaglia l’ha stoppata col braccio. Ho protestato subito, per l’arbitro e il Var non è successo niente".

Valerio Rosa