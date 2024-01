Castori: "Ripresa all’arrembaggio. Il gruppo ha acquisito convinzione"

Fabrizio Castori come Josè Mourinho, alla fine parla di rigore ‘moderno’, ma si prende il punto conquistato in rimonta e guarda con fiducia alla trasferta di Como. "La partenza ha visto un episodio casuale dopo che avevamo creato una buona opportunità con Rodriguez. L’arbitro stesso aveva detto al giocatore tirati su, perché secondo lui non c’erano gli estremi per concedere un calcio di rigore. Poi è andato al Var e lo ha dato. Siamo partiti con l’ennesimo rigore contro, e questo ci ha fatto sbandare tanto che poi abbiamo incassato il secondo gol su una ripartenza. Abbiamo perso un po’ di lucidità perché sotto di due reti in casa davanti al nostro grande pubblico ha rischiato di mandarci ko. E invece siamo riusciti a recuperare con convinzione, grinta e coraggio. Stiamo diventando squadra e questo è il dato più importante. Oggi rimontare due gol al Bari, dopo il pareggio conquistato contro la capolista Parma, vuol dire che il gruppo ha acquisito consistenza e convinzione. Siamo tornati in campo nella ripresa con un atteggiamento aggressivo giocando all’arrembaggio, sicuri di poter agguantare almeno il pareggio. Nel secondo tempo - ha concluso il Mister - abbiamo dimostrato una condizione atletica straordinaria, andavamo il doppio di loro e con il pareggio ci siamo resi giustizia da soli". Il volto della felicità è espresso dal bomber Pedro Mendes. "Avremmo meritato di più – ha dichiarato il portoghese arrivato a nove centri stagionali – abbiamo regalato due gol all’avversario, ma poi abbiamo fatto un secondo tempo da Ascoli e da questo dobbiamo ripartire. Chi è entrato ha cambiato la partita e dobbiamo capire che, anche partendo dalla panchina, possiamo aiutare la squadra. Non dobbiamo guardare la classifica, questa è la nostra Champions".

Valerio Rosa