Castori spera di recuperare Tavcar,. Bogdan e Nestorovski

Il mese di gennaio potrebbe portare novità sul fronte dell’infermeria. Si attendono importanti risposte per quanto riguarda alcuni elementi come Tavcar, Bogdan e Nestorovski. Il difensore sloveno prosegue il suo percorso di recupero dopo la lesione al legamento crociato destro riportata durante il ritiro della scorsa estata a Cascia. Nelle prossime settimane potrebbe tornare a disposizione del gruppo e di mister Castori. Idem per il centrale croato, tornato sotto i ferri una seconda volta e per il quale bisognerà attendere un pochino di più. L’altra situazione invece resta quella di Nestorovski. Il macedone, superato il guaio patito al gomito sinistro, è poi incappato in un nuovo stop a causa di un problema al polpaccio. L’attaccante potrebbe esserci già alla ripresa dei lavori del 4 gennaio. Intanto Bayeye è stato convocato dalla nazionale del Congo per la Coppa d’Africa, in programma dal 13 gennaio all’11 febbraio. Il 23enne raggiungerà la sua selezione il primo gennaio.