Castori vicino all’esonero, si pensa al successore

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Leoni (dal 22’ s.t. Depaoli), Gonzalez, Ghilardi; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe (dal 15’ s.t. Esposito), Barreca; Alvarez (dal 36’ s.t. Borini), De Luca. Panchina: Ravaglia, Askildsen, Lotjonen, Giordano, Girelli, Conti, Ntanta, Alesi, Pozzato. Allenatore: Pirlo.

ASCOLI (3-4-1-2): Vasquez; Mantovani, Bellusci (dal 37’ s.t. Vaisanen), Quaranta; Falzerano (dal 37’ s.t. Celia), Valzania, Giovane, Zedadka; Caligara (dal 21’ s.t. D’Uffizi); Duris (dal 22’ s.t. Nestorovski), Rodriguez (dal 28’ s.t. Maiga Silvestri). Panchina: Bolletta, Sciammarella, Streng, Tarantino, Milanese, Bayeye, Tavcar. Allenatore: Castori.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila.

Marcatori: al 10’ p.t. Duris, al 32’ s.t. Kasami, al 39’ s.t. De Luca.

Note – 23.148 spettatori (18.229 abbonati quota di 200.234,98 euro, 1.753 promo donna), per un incasso complessivo di 229.816,98 euro. Ammoniti Stojanovic, De Luca, Esposito per la Sampdoria, Quaranta, Vasquez, Valzania per l’Ascoli. Tiri in porta 6-2. Tiri fuori 8-8. In fuorigioco 3-2. Angoli 7-3. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 5’.

L’Ascoli crolla sul più bello dopo aver accarezzato addirittura la possibilità di portare a casa l’intera posta in palio. I bianconeri contro la Samp si fanno rimontare e finiscono ko per 2-1 nel posticipo del Ferraris. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un nuovo cambio di panchina con l’esonero di Castori. I vertici del club stanno già operando delle attente valutazioni in merito. In caso di avvicendamento, tra le varie ipotesi operabili, prenderebbe piede anche la soluzione interna con la squadra affidata al tecnico della Primavera Ledesma.

Quella di Genova sembrava essere la serata giusta per cambiare marcia nonostante nuove problematiche di assenze. Il match che avrebbe dovuto segnare il ritorno in campo di Botteghin riserva una brutta sorpresa nelle ore antecedenti all’incontro. Il brasiliano è costretto al forfait per un risentimento muscolare accusato nella rifinitura del mattino. In attacco occasione imperdibile per lo slovacco Duris, inserito nell’undici titolare. L’Ascoli si affida anche alla scaramanzia e per l’occasione vengono rispolverati i calzettoni rossi. L’impatto energico degli uomini di Castori funziona e il Picchio passa avanti con Duris dopo dieci minuti.

La palla del raddoppio capita a Rodriguez, ma lo spagnolo sbaglia ancora: palla sul palo dopo l’intervento del portiere avversario. La risposta blucerchiata c’è con un mancino da fuori di Kasami. Vasquez è attento. Il secondo tempo si apre col palo esterno sulla punizione di Alvarez. Bellusci e compagni alzano la muraglia fino all’ingresso di Esposito che permette ai blucerchiati di prendere il sopravvento. L’Ascoli si divora un altro gol incredibile con Duris in azione di contropiede. Il fortino bianconero crolla nel quarto d’ora finale su due errori di Quaranta. Il primo consegna ad Esposito la palla per l’assist che porta al pari di Kasami, poi il centrale perde la marcatura di De Luca che firma il sorpasso. La forza per reagire non c’è e arriva una bruciante sconfitta che pesa tantissimo nelle speranze di salvezza.

Massimiliano Mariotti