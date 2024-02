Catanzaro in vista. Aperta la vendita dei biglietti

Ieri è stata ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per assistere al prossimo match in programma che vedrà l’Ascoli impegnato sul difficile campo del Catanzaro nel match previsto per sabato prossimo con fischio d’avvio alle 16.15. I biglietti relativi al settore ospiti potranno essere acquistati dai sostenitori del Picchio sull’apposita sezione presente sul sito ufficiale del Catanzaro, sulla piattaforma online e in tutti i punti vendita abilitati del circuito nazionale Ticketone. I tifosi bianconeri potranno acquistare i tagliandi per il settore ospiti curva est al costo di 15 euro più i diritti di prevendita previsti. La chiusura dei termini è programmata come di consueto alle ore 19 di venerdì prossimo. Il club calabrese ha reso inoltre noto che nel caso di ingresso di persone disabili con relativo accompagnatore, lo stesso dovrà obbligatoriamente entrare nel settore di riferimento insieme al disabile e non verranno quindi autorizzati ingressi singoli.