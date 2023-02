Catrame contro negozi e auto

Catrame steso sul marciapiede e lanciato sulle serrande dei negozi e sui cofani delle auto in sosta. E’ accaduto nella tarda serata di sabato in prossimità dell’incrocio fra via Calatafimi e via Gabriele D’Annunzio, nella zona nord di San Benedetto. Un atto vandalico, probabilmente, che non sembra collegato alla movida, fenomeno che, solitamente, interessa principalmente il cuore della città. Un gesto che ha dell’assurdo ma, purtroppo, accade anche questo. Ora le persone danneggiate dovranno fare la denuncia contro ignoti. Da qui le forze dell’ordine potrebbero decidere di chiedere l’accesso alle immagini di una telecamera di videosorveglianza che si trova sull’esterno di un’attività commerciale vicina al luogo dov’è accaduto il fatto e che potrebbe aver ripreso l’autore o gli autori del gesto. Le immagini delle serrande e delle due auto sporcate col catrame, ieri mattina hanno fatto il giro del web ed in molti hanno commentato e chiesto pene severe se i colpevoli venissero individuati.