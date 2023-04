Causò incidente, salvato dalla riforma

Causò un incidente stradale nel quale rimase gravemente ferita una ragazza ma, per gli effetti della Riforma Cartabia che ha reso questo reato procedibile solo su querela della vittima (in questo caso non presentata), se l’è scampata. E’ accaduto ad un ascolano di 70 anni che il 13 febbraio del 2021 causò un incidente stradale mentre era alla guida della sua auto, una Fiat Panda. Era il tardo pomeriggio, era già buio e percorreva viale Treviri in direzione centro città. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che guidava alla velocità di 52 chilometri l’ora, in un tratto in cui il limite era di 30 kmh, il fondo stradale era bagnato con una temperatura vicina allo zero. L’auto investì una ragazza che stava attraversando. La donna riportò lesioni gravi consistenti in un trauma cranico, una vesta ferita alla testa, fratture multiple al bacino. La prognosi fu superiore ai 40 giorni. Nei confronti dell’automobilista la Procura ha aperto un’inchiesta ma la donna ha comunicato di non voler procedere alla denuncia.