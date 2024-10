Cavaliere del Lavoro. Giordani premiato a Roma

Giornata speciale per il patron dell’Atletico Ascoli, Graziano Giordani, che al Palazzo del Quirinale, di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e altre autorità dello Stato, ha partecipato alla cerimonia di conferimento delle onorificenze per Cavalieri e Alfieri del Lavoro 2024. La mattinata è andata in diretta su Rai 1 nello speciale Tg1 e grande emozione c’è stata per l’imprenditore ascolano e per tutta l’azienda ’Graziano Ricami’.

Graziano Giordani è stato l’unico marchigiano nominato Cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fondatore e amministratore di Graziano Ricami, specializzata nella creazione di ricami artigianali di alta gamma per capi di abbigliamento e accessori. Da Venarotta, Giordani assicura il trasporto dei suoi capi fino a Nerw York, Parigi e Hong Kong. Un imprenditore che grazie alle sue capacità collabora con le più grandi case di moda del mondo. Il suo percorso lavorativo è iniziato occupandosi della manutenzione dei primi grandi telai arrivati dal Giappone nelle Marche e in Abruzzo. Oggi l’azienda è tra i fornitori di case di moda tra cui Bottega Veneta, Fendi, Gucci, Yves Saint Laurent, Chanel e Hermes. Le sue lavorazioni sono utilizzate inoltre per integrare opere pittoriche e oggetti di design. Negli stabilimenti di Ascoli e di Teramo realizza 150.000 capi l’anno dalla progettazione alla produzione finale.

L’azienda ha attivato al suo interno una scuola di formazione al ricamo con antiche macchine manuali. L’export è di circa il 29% della produzione, 95 sono i dipendenti. Da sempre schivo, poco disposto ad apparire e a farsi celebrare, Graziano Giordani non ha voluto rilasciare dichiarazione neanche ieri preferendo festeggiare assieme ai familiari.

Ha vestito i vincitori di Sanremo 2021, i Maneskin, e alcuni dei partecipanti agli Oscar, con Jessica Chastain che salì sul palco del ‘Dolby Theatre’ di Los Angeles per ricevere il riconoscimento per il film ’Gli occhi di Tammy Faye’. Tra i risultati maggiormente apprezzati del lavori effettuati da Graziano Giordani c’è anche da ricordare, per conto di Versace, l’abito da sposa per Angelina Jolie nel 2014, il cui velo riproduceva i disegni dei suoi bambini. A complimentarsi con Graziano Giordani ieri a Roma c’era anche il sindaco Marco Fioravanti: "Un riconoscimento prestigioso che premia l’impegno, la dedizione e la professionalità, della persona e dell’azienda. Orgogliosi di vantare, nel nostro territorio, un fiore all’occhiello nel mondo dell’artigianato".

Valerio Rosa