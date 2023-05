Cavalieri della Repubblica Le sette stelle del Piceno

E’ stata posticipata a dicembre la Cerimonia di consegna delle Stelle al Merito per i nuovi Maestri del Lavoro della Provincia di Ascoli. La cerimonia infatti si svolgerà in occasione delle celebrazioni per i Cento Anni dell’Onorificenza assegnata dal Presidente della Repubblica. In ogni caso, come consuetudine, con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del Primo Maggio, sono stati comunque comunicati i nomi dei lavoratori insigniti della decorazione della "Stella al Merito del Lavoro" e del titolo di Maestro del Lavoro. Si tratta di sette cittadini (5 donne e 2 uomini) della provincia di Ascoli Piceno. L’onorificenza, istituita con Regio Decreto 30 Dicembre 1923, ha interessato come ogni anno, sul territorio nazionale 1.000 lavoratori dipendenti del settore privato, su una platea di oltre 18 milioni di lavoratori, di cui 32 della Regione Marche e appunto 7 della provincia di Ascoli, ai quali è stato conferito il prestigioso riconoscimento, per essersi particolarmente distinti durante tutto l’arco del loro percorso lavorativo per perizia, laboriosità, buona condotta morale e per aver contribuito ad innovare, migliorare i processi aziendali, le misure di sicurezza e per essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale.

Come detto, pur se l’investitura dei sette nuovi Maestri e Maestre decorre dal primo Maggio, la consueta cerimonia per la consegna della Stella e dell’ Attestato non è avvenuta come di tradizione in occasione della Festa del Lavoro ma essendo il 2023 un anno speciale per l’onorificenza, si svolgerà il prossimo 5 dicembre, in concomitanza con la celebrazione appunto dei cento anni di istituzione della "Stella al Merito", già calendarizzata dal Presidente Mattarella come una specifica "Giornata della Stella al Merito del Lavoro".

I nuovi Maestri della Provincia di Ascoli sono sette e ognuno di loro si distingue per una particolare storia lavorativa, fatta di impegno e dedizione. Ecco chi sono

Luigina Argilli è di Castel di Lama, da 34 anni è impiegata come operaia alla Pfizer Italia. Monica Marini di Ascoli è invece da 33 anni impiegata dello studio notarile Nazareno Cappelli e quindi anche lei può vantare una lunga storia lavorativa.

E ancora, la signora Ivana Merli di San Benedetto da 39 anni è impiegata presso la Assistudio Marche srl. Adriano Pistolesi è invece di Ascoli, e addirittura da 40 anni lavora come operaio per la Barilla spa.

Catia Spinelli di San Benedetto, da 36 anni è impiegata presso la Sofer Carpenterie srl, mentre Claudio Tempera di Ascoli è un impiegato in pensione con 39 anni di servizio alle sue spalle presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BnP-Paribas. Infine c’è Maria Traini di Offida, da 25 anni operaia Conserviera Adriatica spa, la più giovane a livello lavorativo delle personalità che faranno splendere di onore il Piceno.

Grande soddisfazione è stata esternata dal console dei Maestri del Lavoro, Giorgio Fiori che, anche a nome di tutto il consiglio direttivo del Consolato piceno-fermano, si è personalmente complimentato con i neo insigniti, preannunciando agli stessi un incontro dei referenti del Consolato per i primi festeggiamenti in loco.

Valerio Rosa