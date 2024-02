Cavalieri in pista allo Squarcia

A quattro mesi dalla Quintana di luglio, sono tornati in pista i cavalieri al campo Squarcia per la prima sessione di prove a porte chiuse. Tra sabato e domenica, sotto lo sguardo attento del responsabile Umberto Colavita, i sestieri si sono alternati nei test, avendo avuto a disposizione un’ora e mezza ciascuno. Quella di questo weekend è stata una occasione per cominciare a muovere i cavalli e cominciare a valutare le varie opzioni per le giostre. Qualcuno ha già forzato, altri meno. Ma tutti i cavalieri sono rimasti pienamente soddisfatti dello stato della pista. Un plauso, dunque, da parte dei sestieri, al lavoro svolto da Colavita. Sabato sono scesi sul tracciato Lorenzo Savini di Porta Maggiore, Tommaso Finestra di Sant’Emidio e i due ragazzi di Porta Tufilla Denny Coppari e Adalberto Rauco. Ieri, invece, è stata la volta di Mario Cavallari e Davide Dimarti della Piazzarola, Luca Innocenzi di Porta Solestá e Lorenzo Melosso di Porta Romana. Un buon test, per tutti, dunque, in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa visto che i cavalieri ’ascolani’ saranno coinvolti in tutte le più importanti giostre d’italia. Nel pomeriggio di ieri, poi, c’è stato il primo appuntamento con il corso di perfezionamento che è stato introdotto quest’anno a beneficio dei cavalieri che si sono iscritti. A tenere le lezioni sono due campionissimi della Quintana: Paolo Margasini e Emanuele Capriotti.

Matteo Porfiri