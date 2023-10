Cavallari e Dimarti: manca solo la firma

Manca solo la firma, che arriverà a ore. Ma il più è fatto, anche se nel mondo quintanaro non si può mai dire mai: Mario Cavallari e Davide Dimarti saranno i nuovi cavalieri della Piazzarola. Il sestiere biancorosso, infatti, ha sciolto gli ultimi dubbi, dopo l’addio comunicato attraverso una raccomandata a Nicholas Lionetti, con il quale è arrivata la separazione dopo sette anni caratterizzati da alti e bassi. Si tratta di due giovani, con i quali i piazzarolesi contano di intraprendere un nuovo percorso, a lungo termine. Cavallari ha 21 anni e arriva da Servigliano. Per lui sarà il debutto alla Quintana di Ascoli. Dimarti, invece, di anni ne ha 18, è offidano ed è reduce dall’esperienza come vice di Pierluigi Chicchini a Sant’Emidio: non ha mai avuto modo di debuttare, ma almeno ha provato allo Squarcia in più occasioni, dimostrando comunque di avere delle ottime potenzialità. A ore, appunto, entrambi apporranno la propria firma sui rispettivi contratti per dar via al nuovo corso della Piazzarola. A proposito del sestiere biancorosso, intanto, la settimana è stata caratterizzata da un brutto lutto: è morto, infatti, lo storico figurante Primo Balena. Aveva 94 anni ed era custode dei più autentici, veri, puri e signorili valori quintanari. "Finché forze e fisico glielo hanno permesso, ha sempre indossato con fierezza e appartenenza il suo nobile vestito quintanaro, non risparmiandosi mai per il suo amato sestiere" lo ricorda la Piazzarola. Infine, colpo di scena a Porta Tufilla. I rossoneri, per il 2024, visto il forfait di Massimo Gubbini, ancora alle prese con il grave infortunio rimediato a luglio alle prove di Foligno, potrebbero confermare Danny Coppari. m. p.