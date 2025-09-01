Cavalli finiti in un burrone, complessa operazione di salvataggio ad Ascoli

Ascoli, 1 settembre 2025 – Una lunga e complessa operazione di soccorso, durata tutta la notte, ha visto i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno impegnati nel salvataggio di due cavalli scivolati in un burrone. L'allarme è scattato poco prima delle 22 di ieri sera in contrada Rocchetta, quando i proprietari degli animali si sono accorti del pericolo e hanno chiesto aiuto.

Quando i pompieri sono giunti sul posto, si sono trovati di fronte a una scena delicata: i due cavalli, sebbene in buone condizioni di salute, erano bloccati sul fondo di un dirupo e non riuscivano a risalire autonomamente. Data la difficoltà del terreno e la ripidezza delle pareti del burrone, le squadre di soccorso hanno dovuto escludere le manovre di recupero più convenzionali.

Dopo una rapida valutazione della situazione, i Vigili del Fuoco hanno optato per una soluzione tanto ingegnosa quanto faticosa: la realizzazione di un sentiero alternativo. Dalla Centrale di Ascoli Piceno è stato inviato un mezzo movimento terra che, con estrema cautela, ha iniziato a scavare e livellare una porzione di terreno, creando una rampa che potesse permettere agli animali di risalire in sicurezza.

L'operazione è andata avanti per ore, in un'atmosfera di silenzio e concentrazione, illuminata solo dai fari delle squadre di soccorso. L'obiettivo era chiaro: riportare gli animali in superficie senza causare ulteriori stress o lesioni. Intorno alle 4 del mattino, dopo circa sei ore di lavoro ininterrotto, l'impegno è stato premiato: i cavalli sono riusciti a risalire il nuovo sentiero, tornando sul terreno stabile e venendo affidati ai loro proprietari, visibilmente sollevati e grati per l'esito positivo dell'intervento.