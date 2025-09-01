Scuola senza cellulari

Andrea Bonzi
Scuola senza cellulari
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Museo Laura PausiniTemporali in arrivoMorto in stradaMangia e scappaCremonini e ValentinoSpiaggia vietata bimbi
Acquista il giornale
CronacaCavalli finiti in un burrone, complessa operazione di salvataggio ad Ascoli
1 set 2025
REDAZIONE ASCOLI
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. Cavalli finiti in un burrone, complessa operazione di salvataggio ad Ascoli

Cavalli finiti in un burrone, complessa operazione di salvataggio ad Ascoli

Il lavoro dei vigli del fuoco è durata tutta la notte, l’allarme era scattato intorno alle 22, quando i proprietari degli animali si sono accorti del pericolo. I pompieri hanno realizzato un sentiero alternativo

Complessa operazione dei vigili del fuoco per salvare due cavalli finiti nel burrone

Complessa operazione dei vigili del fuoco per salvare due cavalli finiti nel burrone

Per approfondire:

Ascoli, 1 settembre 2025 – Una lunga e complessa operazione di soccorso, durata tutta la notte, ha visto i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno impegnati nel salvataggio di due cavalli scivolati in un burrone. L'allarme è scattato poco prima delle 22 di ieri sera in contrada Rocchetta, quando i proprietari degli animali si sono accorti del pericolo e hanno chiesto aiuto.

Quando i pompieri sono giunti sul posto, si sono trovati di fronte a una scena delicata: i due cavalli, sebbene in buone condizioni di salute, erano bloccati sul fondo di un dirupo e non riuscivano a risalire autonomamente. Data la difficoltà del terreno e la ripidezza delle pareti del burrone, le squadre di soccorso hanno dovuto escludere le manovre di recupero più convenzionali.

Dopo una rapida valutazione della situazione, i Vigili del Fuoco hanno optato per una soluzione tanto ingegnosa quanto faticosa: la realizzazione di un sentiero alternativo. Dalla Centrale di Ascoli Piceno è stato inviato un mezzo movimento terra che, con estrema cautela, ha iniziato a scavare e livellare una porzione di terreno, creando una rampa che potesse permettere agli animali di risalire in sicurezza.

L'operazione è andata avanti per ore, in un'atmosfera di silenzio e concentrazione, illuminata solo dai fari delle squadre di soccorso. L'obiettivo era chiaro: riportare gli animali in superficie senza causare ulteriori stress o lesioni. Intorno alle 4 del mattino, dopo circa sei ore di lavoro ininterrotto, l'impegno è stato premiato: i cavalli sono riusciti a risalire il nuovo sentiero, tornando sul terreno stabile e venendo affidati ai loro proprietari, visibilmente sollevati e grati per l'esito positivo dell'intervento.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata