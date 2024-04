Cavallo di corsa in strada. Panico tra gli automobilisti

Cavallo corre lungo la strada provinciale Mezzina e semina il panico tra gli automobilisti, in contrada Valentino, a Castel di Lama. E’ successo ieri mattina, intorno alle 7.30, l’animale, sfuggito da una delle tante baracche, costruite lungo il torrente Lama, ha spaventato gli automobilisti, che si sono trovati di fronte ad un equino che stava percorrendo la strada in lungo e in largo, proprio durante l’ora di punta. "Per fortuna – dichiara una donna, che era alla guida della sua auto – l’animale è risalito dalla scarpata verso la strada piano, l’ho visto sbucare improvvisamente sulla strada, procedevo adagio, e questo mi ha permesso di non perdere il controllo del mezzo. Ho avuto molta paura, c’era tanto traffico, ho temuto il peggio".

Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta prontamente una pattuglia dei carabinieri.

L’animale è stato catturato e ricondotto nella stalla. L’episodio ripropone un problema molto serio: non si tratta di un fatto isolato purtroppo negli ultimi tempi sulla strada si assiste ad un via vai di animali, che in alcuni casi hanno creato anche incidenti per fortuna con conseguenze non gravi. Si assiste a cavalli, asini, maiali, pecore e caproni, che vagano di notte e di giorno lungo la strada molto trafficata da auto e camion, che tra l’altro procedono anche a velocità sostenuta. La domanda è la solita: chi ha permesso di costruire a ridosso di una strada a scorrimento veloce, questi ricoveri per animali? Ma soprattutto chi si assume la responsabilità di quanto sta accadendo? Spesso le stalle non sono a distanza dall’importante arteria né del torrente Lama. Cosa stiamo aspettando? C’è un’altra domanda che tiene tutti con il fiato sospeso, cosa ci fanno a ridosso delle sponde del torrente Lama, in località Castel di Lama, tutti i detriti ammassati, le auto, le roulotte, chi controlla? Di chi la responsabilità? Gli automobilisti si rivolgono alle autorità: carabinieri forestali, carabinieri, vigili urbani, guardie provinciali, per evidenziare che la situazione è pericolosa e sarebbe ora di intervenire e ripristinare le minime condizioni di sicurezza, anche sui bivi a raso non segnalati e non sicuri.

Maria Grazia Lappa