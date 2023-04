Cavallo di fuoco, continuano gli eventi in vista del weekend

Continua la Settimana del Fuoco, che si celebra in onore della Madonna di San Giovanni, patrona di Ripatransone (come ci ha fatto notare un attento lettore). Un progetto ideato dall’Amministrazione ripana, in collaborazione con l’associazione Ho Un’Idea e la Maker Camp tra stand gastronomici, spettacoli di fuoco, bolle di sapone, teatrino dei piedi, clownerie, trasformismo su trampoli e street music band. Ieri la grande novità di quest’anno: la gaming zone organizzata da Maker Camp, in cui bambini e famiglie hanno potuto usare nuove tecnologie e videogiochi come strumenti per insegnare arte e cultura. Sabato 15 aprile si proseguirà con due spettacoli di clownerie e fuoco: alle ore 17.30 va in scena Gianni Risola, in arte Otto Panzer, con il suo storico spettacolo di clownerie, alle ore 19 la compagnia Teatro Lunatico in "Fire Soul". Domenica 16 aprile sono in programma altri due spettacoli: alle ore 16.30 la compagnia Circo Improvviso in "Pindarico", dalle ore 17:30 le strade di Ripatransone saranno animate dalla Mistrafunky, una street music band itinerante, alle 21.00 arriva il momento dello spettacolo del Cavallo di Fuoco.