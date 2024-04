Cavallo di Fuoco, torna la tradizionale manifestazione

Domani a Ripatransone, in occasione della festività dell’Ottava di Pasqua e della rievocazione storica del Cavallo di Fuoco risalente al 1682, sarà presentata la pala d’altare realizzata da Mario Vespasiani, intitolata la Maestà. Un’opera dipinta a olio su tela, di oltre due metri d’altezza che interpreta e rinnova la tradizione cristiana mediante un virtuosismo tecnico molto ricercato. Predomina la scena la giovane Madonna raffigurata con un libro in mano, intenta a leggere le storie bibliche o semplicemente delle fiabe al bambino Gesù che divertito si sporge per giocare con la punta del pastorale di un San Gregorio Magno sorridente e partecipe nella sua espressione. Ai suoi piedi in atto di offerta un angelo si prostra, portando qualcosa in dono o per raccogliere l’acqua benedetta che sembra sgorgare dal basamento. Tutta la scena si svolge all’interno di una cattedrale la cui prospettiva è enfatizzata da una cornice lignea, scolpita a mano che fa risaltare la maestria tecnico-stilistica dell’artista. Le volte e la cupola centrale sembrano perdere di peso per fluttuare in uno spazio armonico, richiamando dei riferimenti sia all’arte barocca come alla pittura astratta del novecento.