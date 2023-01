Cavo elettrico dell’Enel finisce in corto circuito in via Borgo da Mare

Momenti di preoccupazione in via Borgo da Mare, all’ingresso est di Monteprandone per un cavo elettrico dell’Enel finito in corto circuito. I cittadini vedendo le scintille in prossimità di un’abitazione, hanno subito dato l’allarme e sul posto sono arrivati per primi i carabinieri e la polizia locale, che hanno messo la situazione sotto controllo per l’incolumità pubblica e, contemporaneamente, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. A seguire sono arrivati operai e tecnici dell’Enel che hanno iniziato i lavori di ripristino dell’erogazione della corrente elettrica che è venuta a mancare per alcune ore nelle abitazioni del centro storico in via Borgo da Mare, via del Mattatoio, via Indipendenza e contrada Monterone. Poiché il cavo in questione attraversava la strada Provinciale, per sicurezza, la viabilità è stata dirottata, per il tempo necessario ai lavori, in via Borgo da Sole. Immediata la comunicazione alla cittadinanza da parte del sindaco Sergio Loggi.