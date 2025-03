C’è Baglioni al Ventidio

Due serate con biglietti esauriti già da diverse settimane, e che promettono grandissime emozioni. Domani e lunedì al teatro Ventidio Basso, il cantautore romano Claudio Baglioni sarà lo straordinario protagonista di ‘Piano di Volo SoloTris’ un concerto decollato il 15 gennaio dal teatro dell’Opera di Roma che sta riscuotendo, come previsto, un successo memorabile nei teatri lirici italiani. Claudio Baglioni riprende e termina il suo percorso concertistico assolo, con il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri classici. Due serate dei 120 concerti che attraversano l’Italia dal Nord al Sud e che si concluderanno alla fine dell’anno, toccando gli scenari più prestigiosi e suggestivi di 48 città italiane. Un totale di 300 esibizioni che diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: Assolo (1986), Incanto (2001), Diecidita (2011-2012-2013). ‘Piano di Volo SoloTris’ è un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena. In questo concerto Claudio Baglioni condivide, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.

Valerio Rosa