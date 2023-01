C’è chi ruba anche nella ’Casetta dei libri’ di Grottammare

La cultura va a ’ruba’ nel comune di Grottammare. C’è chi alleggerisce le ’Casette dei libri’ sorte con un progetto della maestra Franca Sciarroni con le classi delle Elementari dell’Isc Leopardi, con il coinvolgimento dei nonni, genitori, alunni. Le casette sono presenti in piazza Carducci zona Ascolani, piazza Fazzini in centro, Logge del paese alto, piazza Gran Madre di Dio zona Ischia. Hanno come obiettivo l’incentivazione alla lettura. Dentro ci sono libri portati anche dai cittadini che, una volta letti devono essere riportati nella Casetta dove ognuno può anche portare nuovi libri in buone condizioni. Accade, però, che da qualche tempo nella Casetta di piazza Carducci c’è chi fa man bassa di libri piuttosto nuovi e di importanti autori. Giovedì la Casetta è stata rifornita di 20 nuovi titoli e la mattina dopo erano già scomparsi. Lunedì, chi si occupa della gestione delle Casette, andrà a sporgere denuncia ai carabinieri di Grottammare. Le telecamere di videosorveglianza potrebbero dare una risposta.