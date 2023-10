C’è chi se la prende anche con le anatre

La colonia di anatre che da qualche mese è divenuta stanziale alla foce del torrente Albula, è al centro dell’attenzione dei membri di Questione Natura. "Una passante che tornava verso casa dopo la passeggiata col proprio cane, in direzione della nuova scala del ponte di Via Piemonte ha rinvenuto l’ennesimo mucchio di grano avvelenato lasciato, forse intenzionalmente per terra. Ha subito avvertito alcuni cittadini che sono intervenuti per portare via il cibo che potrebbe diventare mortale per gli animali. È la terza volta che accade nel giro di un mese. E’ stata anche sporta una denuncia ai carabinieri forestali con campione da analizzare. Si tratta di un grano rosso che nelle settimane scorse ha causato la morte di diversi animali ritrovati sui marciapiedi vicini e nell’alveolo del torrente. Fortunatamente la numerosa colonia di 33 anatre non ha subito danni, ma l’apparizione sporadica di questo grano rimane pericolosa non solo per loro, ma anche per tutti gli animali". Una donna avrebbe visto da lontano due uomini abbandonare del cibo a terra nell’alveo dell’Albula ed ha aggiunto di averli notati mentre si allontanavano verso il lungomare Trieste.

"Abbiamo subito richiesto un controllo delle telecamere, nella speranza che i soggetti sospettati siano stati immortalati e chiediamo al Comune e al Sindaco di installare delle nuove telecamere nell’alveo dell’Albula per la sicurezza di tutti gli abitanti di San Benedetto – aggiunge il presidente Cameli –. Chiediamo inoltre l’installazione di cartelli di segnalazione della presenza di questa numerosa colonia di anatre, molta apprezzata da residenti e turisti, da proteggere da simili episodi".

Ma. Ie.