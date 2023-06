C’è ’Cinema in Giardino’ Presentato il cartellone

Pronto il cartellone del "Cinema in Giardino" a Grottammare. Due mesi di programmazione (30 giugno – 31 agosto) con grandi film. Tre le fasce di prezzo: grazie all’iniziatica "Cinema Revolution" promossa dal Ministero della Cultura, che vuole riportare tutti al cinema, i film italiani ed europei prevedono un ingresso a 3,50 euro, mentre per i film americani l’ingresso è fissato a 5,50 euro. Unica eccezione per le prime visioni, come "Barbie", in cui l’ingresso è fissato a 7 euro. I biglietti si fanno sul posto oppure è possibile prenotare dal sito cinemaingiardino.it. La rassegna si apre il 30 giugno con il film "I Pionieri", definito dalla critica come il nuovo cinema italiano che tratta una serie di realtà dell’Italia anni ’90 in cui si parla di politica, di amicizia, di sociale, insomma l’Italia vista da diverse angolature. Il regista, Luca Scivoletto sarà in sala per incontrare il pubblico e parlare del suo lavoro. Ingresso 3,50 euro. "Per l’amministrazione comunale il Cinema in Giardino è un evento irrinunciabile – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – Si tiene in un luogo ideale e rappresenta un servizio importante per tutti i turisti e non, molto gradito dalle famiglie con bambini". Si tratta della 14esima edizione e come sempre la rassegna è curata dal Cinema Margherita di Cupra di cui è responsabile Caterina Di Girolami. "Si tratta di un’iniziativa che non conosce i segni del tempo – ha affermato il vice sindaco e Assessore alla cultura Lorenzo Rossi – Si svolge in una versione classica che non tramonta mai e caratterizza il cartellone dell’estate grottammarese. Il Cinema in Giardino è un luogo di socialità, dove si respirano emozioni, una delle arti nobili più amate e richieste dal pubblico, per cui siamo grati al Cinema Margherita per questa iniziativa". La direttrice della rassegna, Caterina Di Girolami, ha presentato gli appuntamenti più importanti, con film che abbracciano tutte le fasce d’età. Tra le pellicole da evidenziare, oltre alla prima visione di "Barbie" di Margot Rabbie il 21, 22, 29 e 31 luglio, in programma anche "Indiana Jones" il 22 luglio, "Il Sol dell’Avvenire" il 10 luglio e poi il primo di agosto, "L’Ultima notte d’amore" il 16 luglio e per i bambini e non solo loro, c’è "Super Mario Bross" il 20 luglio e "La Sirenetta" di Walt Disney il 27 luglio, per gli amanti del giallo "Mon Crime la colpevole sono io" il 24 luglio.

Marcello Iezzi