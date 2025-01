C’è ’Forza venite gente’

In scena, un musical, ’Forza Venite Gente’, domani alle 17.30 al Palariviera di San Benedetto. Di sicuro nessuno oserebbe mai immaginare un’affermazione da Guinness dei Primati per questo spettacolo: nel lontano 1981, esattamente 43 anni fa, al Teatro Unione di Viterbo debuttò una commedia musicale che nel giro di pochi anni sarebbe diventata un vero e proprio spettacolo-culto dell’intero panorama nazionale, arrivando a varcarne gli stessi confini geografici, per essere tradotta in otto lingue, e rappresentata in Paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia. Si tratta proprio dell’italianissimo Forza Venite Gente: 3.500 repliche, oltre 2 milioni e 500 mila spettatori, soltanto a Roma, in Piazza San Giovanni, nel 2000, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, lo spettacolo raccolse 250.000 presenze, e a Padova, nello Stadio Appiani, insieme a Papa Giovanni Paolo ll, in oltre 30mila parteciparono alla rappresentazione. In occasione del quarantennale, la Soni Produzioni propone una nuova versione scritta da Mario e Piero Castellacci con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo, regia di Ariele Vincenti. Un viaggio per alcuni aspetti mistico e spirituale, per altri, di elegante intrattenimento e di travolgente simpatia. (Biglietti www.ticketone.it).

Stefania Mezzina