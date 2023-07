C’è Francesca Michielin al Festival dell’Appennino

Sarà Francesca Michielin, cantante pop molto amata reduce dal successo anche in veste di presentatrice di ‘X Factor’, la protagonista del quinto appuntamento con il Festival dell’Appennino in programma domenica, a Montemonaco. L’artista si esibirà alle 17, al campo sportivo, con il live ‘L’estate dei cani sciolti’, tour che sta portando in giro per l’Italia. La Michielin canterà i brani di ‘Cani sciolti’, ovvero il suo nuovo progetto discografico pubblicato il 24 febbraio scorso per Columbia RecordsSony Music Italy, e i grandi successi che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate della scena contemporanea italiana. La partecipazione all’evento è gratuita. La giornata del festival, comunque, avrà inizio alle 10 (ritrovo davanti al monumento del paese) con un’escursione inclusiva a cura di Comete impresa sociale che prevede un anello andata e ritorno a Montemonaco. E’ adatta a persone con disabilità motoria, cognitiva e sensoriale con disponibilità di 1 o 2 joëlette con accompagnatori. Vi sarà anche la possibilità di visitare i musei della rete del sistema museale Piceno: il museo di arte sacra aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20 e il museo della Sibilla aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. La prenotazione è obbligatoria ai numeri: 3701567741 o 3245318420. Il Festival è finanziato da Bim Tronto, Mete Picene e realizzato con la collaborazione artistica dall’associazione culturale Appennino Up.

Lorenza Cappelli