C’è grande attesa per il prossimo cittadino dell’anno

La prossima settimana sarà svelato il nome del prossimo "Grottammarese dell’anno" che andrà a scrivere il suo nell’albo d’oro subito dopo quello di Michael Rocchetti vincitore del premio 2022. La cerimonia è inserita nel format "Una Rotonda Sul Mare" organizzata dall’associazione Lido Degli Aranci in collaborazione con la Confcommercio di Ascoli e con il patrocinio del Comune di Grottammare, che andrà in scena sabato 13 gennaio alle ore 21,15 al Teatro delle Energie di Grottammare. Ospiti d’onore i New Trolls, gruppo genovese formatosi nel 1967 che ha dato alla luce dei capolavori della musica italiana. Quest’anno cade la 25sima edizione del premio e il Lido degli Aranci ha organizzato due giorni di eventi. Si inizia appunto con la serata del 13 cui sono invitati tutti i grottammaresi dell’anno dal 1999 a oggi che poi saranno graditi ospiti la domenica al pranzo di gala dove verranno premiati con un omaggio artistico come ricordo della manifestazione.