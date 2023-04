C’è il bando per il Palio. Intanto Castel di Lama è il 15esimo Castello

In attesa che squillino le chiarine e rullino i tamburi, ad Ascoli è già tempo di Quintana. È scattato, infatti, il conto alla rovescia per la giostra in notturna del prossimo 8 luglio. Da qualche ora è stato pubblicato il bando di concorso per la realizzazione del Palio della Quintana di luglio, che come sempre si correrà in onore della Madonna della Pace, del drappo per le gare cittadine dedicate a sbandieratori e musici (in programma il primo e il 2 luglio a piazza Arringo), ma anche per il trofeo degli arcieri (che invece si disputerà nel giorno di Sant’Anna, il 26 luglio, come tradizione). La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni di età. Ogni concorrente, però, può partecipare con un solo bozzetto per ogni opera oggetto del bando. Il tema da illustrare, a scelta dell’artista, dovrà in ogni caso ricreare immagini, suggestioni e riferimenti storici, etici e sociali che caratterizzano la Quintana. La progettazione, oltre al materiale di realizzazione dei tre Palii, è a totale carico dell’artista che si è aggiudicherà il bando. Complessivamente, si tratta di un compenso pari a 1.600 per il Palio della Quintana di luglio, 800 euro per il Palio degli sbandieratori e altri 800 per quello dedicato invece agli arcieri. I bozzetti verranno valutati da un’apposita commissione composta dal direttore dei musei civici Stefano Papetti, da un membro delegato del consiglio degli anziani e da un componente della consulta. I nomi dei vincitori verranno comunicati entro il 9 maggio. Nel frattempo, a proposito della Quintana di luglio, a giorni verrà ufficializzato l’ingresso nel corteo del quindicesimo castello, quello di Castel di Lama. L’iter per l’annessione, infatti, si è ormai concluso e anche il castello lamense andrà ad aggiungersi agli altri quattordici già presenti nella rievocazione ovvero Acquasanta, Arquata, Castorano, Folignano, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Comunanza, Monte San Pietrangeli, Patrignone, Porchia, Ripaberarda, Roccafluvione e Venarotta.

Matteo Porfiri