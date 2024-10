C’è il campionato italiano Fidal: "L’ultima gara nazionale di marcia"

Saranno almeno trecento i partecipanti al campionato italiano individuale Allievi-Allieve Fidal, che si disputerà domenica sul lungomare di Grottammare per l’organizzazione del Centro Marcia Solestà di Ascoli con il patrocinio del comune di Grottammare e della Regione Marche. Saranno assegnate le maglie tricolori per le categorie allievi e Allieve chilometro 10, il Trofeo delle Regioni ’Pietro Pastorini’, il 52esimo Trofeo Serafino Orlini, il 18esimo trofeo Simona Orlini e il sesto Trofeo Citta di Grottammare. La presentazione della manifestazione c’è stata ieri, in Comune, con la partecipazione del sindaco Alessandro Rocchi, del consigliere delegato allo sport Nicolino Giannetti, il responsabile organizzativo Vincenzo Ferretti, il presidente Vittorio Ferretti, l’olimpionico Armando De Vintentiis, il delegato della regione Marche Mauro Ficerai, il consigliere nazionale della Fidal Simone Rocchetti, per il Coni regionale Renato Camilli, Giovanni Ferrari responsabile regionale dei giudici di marcia e Carlo Sebastiani, responsabile giudici di Ascoli.

"E’ un evento importante per la nostra città, l’ultima gara nazionale di Marcia – ha affermato il consigliere Nicolino Giannetti –. Si tratta di un appuntamento Fidal consolidato nel tempo per la promozione dello sport e per la promozione turistica della città e del territorio". Il consigliere nazionale Rocchetti ha messo in evidenza il percorso tecnico della gara richiesto da tutte le formazioni interessate ed ha poi parlato della vetrina per Grottammare che con questa manifestazione unisce sport e turismo: "Spero che questo supporto logistico continui negli anni futuri e che Grottammare diventi definitivamente il centro nazionale della marcia italiana". Vincenzo Ferretti ha portato i saluti della signora Orlini e della campionessa Antonella Palmisano che per questa edizione non potrà essere a Grottammare.

Marcello Iezzi