C’è il concorso ippico Città di Ascoli. Sarà ancora show allo Squarcia

Non c’è due senza tre. Dopo il successo delle prime due edizioni, cresce l’attesa per il terzo concorso ippico di salto ostacoli ‘Città di Ascoli’. L’evento è in programma dal 19 al 21 settembre al campo Squarcia. Il concorso, di livello A6, prevede un montepremi complessivo di 55.000 euro e la partecipazione limitata a 150 binomi. E’ organizzato e promosso dalla società sportiva BB Equestrian, supportato dal comitato regionale Fise, dal Comune di Ascoli e dalla Regione Marche, tutti enti patrocinatori insieme al Coni Marche e a ‘Sport e Salute’.

Si confronteranno, sotto le cento torri, cavalieri e amazzoni di livello nazionale e internazionale. L’ingresso alla manifestazione per gli spettatori sarà libero e gratuito e sarà possibile assistere alle gare dalla tribuna del Campo Squarcia. Riconfermato lo staff tecnico dell’edizioni precedenti che curerà la gestione organizzativa della parte sportiva del concorso, composto da esperti del settore di rilievo nazionale, come lo Chef de Piste Mario Breccia, oltre a giudici, steward, cerimoniere. Speaker dell’evento Umberto Martuscelli, affiancato da Francesca Pasquini.

Il programma della manifestazione si apre come di consueto con il convegno organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri, quest’anno sul tema ’Il cavallo, esempio di modello comportamentale per i giovani’ in programma venerdì 19 alle 8.30 all’auditorium Neroni. Poi ci si sposterà al campo Squarcia dove alle 12 si terrà la cerimonia inaugurale del concorso e l’avvio delle gare fino al tardo pomeriggio. Sabato 20 settembre, poi, intera giornata di gare dalle 8.30 fino alle 18.30 circa, con il Master Città di Ascoli previsto intono alle 16 e domenica 21 gare dalle 8.30, con Gran Premio alle 12 circa e premiazione finale nel primo pomeriggio.

Novità 2025 il Galà Città di Ascoli, nell’ambito delle celebrazioni di Ascoli Città Europea dello Sport, serata di premiazioni ideata per sabato 20 dal Comune in collaborazione con la Fise. L’evento si svolgerà al Filarmonici. Main sponsor del concorso l’impresa Panichi. Accanto, una rosa di realtà locali, regionali e nazionali, che hanno deciso di sostenere economicamente e tecnicamente l’iniziativa: Qn-Il Resto del Carlino, Bim, Scs Gruppo, Coccia & Oddi, Goldspan, Ciam, Ecoservice, D’Auria Printing Group, La fenice showroom, San Fiorano, Saluti Impianti, Ecosinergy, Fainplast, Ciip, Astea energy, Conad Adriatico, Acme, Area Engineering, Servizi Italia, TreValli, Sì con te, Cavallo Magazine e Sassofotografie.

