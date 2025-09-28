C’è il convegno Cisl

La Cisl di Ascoli e San Benedetto, con il patrocinio del Comune di Ascoli, organizza il convegno ’Welfare è Benessere’, in programma domani, nella Bottega del Terzo Settore, all’interno del Festival del Sociale promosso dal Comune. Il programma si aprirà alle 16.30 con la registrazione dei partecipanti, mentre alle 17 porterà il suo saluto e introdurrà i lavori Maria Teresa Ferretti, responsabile CISL di Ascoli e San Benedetto. Seguirà un talk dal titolo ’Welfare come motore di sviluppo. Voci dal mondo del lavoro e del territorio’, con la partecipazione di Massimiliano Brugni, assessore del comune di Ascoli, che offrirà una riflessione sul ruolo delle istituzioni locali nel promuovere politiche di welfare territoriale; Bianca Catalini, pensionata e volontaria Cisl con uno sguardo intergenerazionale sul tema. A seguire, Stefano Panichi amministratore unico della Panichi Srl; Antonio Stilla, delegato Rsu Pfizer; Alessandro Cipollini, consigliere d’amministrazione del gruppo Ciam. Alle 18 si aprirà il dibattito, che coinvolgerà alcune tra le principali rappresentanti del mondo economico e sociale del territorio: Natascia Troli, vicepresidente di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno e Fermo; Arianna Trillini, presidente Cna Picena; Danilo Turla della Turla costruzioni. Un confronto aperto sul ruolo delle reti sociali e imprenditoriali nel sostenere un welfare inclusivo e generativo. A moderare l’intero incontro sarà la giornalista Luigina Pezzoli, mentre le conclusioni, alle 18.30, saranno affidate a Sauro Rossi, segretario nazionale Cisl, che tirerà le fila del pomeriggio e rilancerà la sfida della partecipazione come chiave per un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e condiviso.