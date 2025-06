C’è il convegno ‘L’abitare che cambia’. Focus dalle case a quartieri e relazioni

Come cambiano le nostre case, i nostri quartieri e, con essi, le relazioni che li abitano. Si intitola ‘L’abitare che cambia’ il convegno promosso dalla Cooperativa sociale Lella2001 insieme a On the Road, Kairos, Astra e all’Ambito Territoriale Sociale, con il patrocinio del comune di Grottammare. L’iniziativa si terrà nella Sala Consiliare, alle ore 16.30 di giovedì prossimo. L’incontro, dall’eloquente sottotitolo ‘Le trasformazioni dell’abitare contemporaneo: bisogni, modelli e responsabilità collettive’, chiamerà a raccolta accademici, operatori del terzo settore e amministratori impegnati a ripensare spazi e servizi a misura di comunità. A moderare i lavori sarà Ilaria Capponi, presidente della cooperativa Lella 2001. L’invito a partecipare è rivolto a cittadini, professionisti, studenti e a chiunque guardi all’abitare come a un diritto che si costruisce insieme, giorno dopo giorno. Info e iscrizioni tel. 0735317017.