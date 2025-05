C’è il ’Criterium 508 – Terra’. Uno spettacolo in mountain bike

Domenica 18 maggio, con inizio alle 8 presso la Corte Medievale delle Fonti di Ripatransone, si svolgerà ‘Criterium 508 – Terra’, evento di mountain bike (XCO) riservato ad agonisti, promosso da Avis Bikers dei Colli Ripani in collaborazione con Conero Cup, nell’ambito del progetto Ripatransone Community Hub. L’evento è riservato a categorie agonistiche ed è gratuito. Il tracciato di gara si sviluppa lungo un percorso ad anello che, con partenza dalla Corte Medievale delle Fonti, attraversa il nuovo circuito dell’Area Lupidi e tocca importanti aree storiche e naturalistiche del territorio.

Nel pomeriggio di sabato 17 maggio, alle 16:30, presso la Corte Medievale delle Fonti di Ripatransone, è in programma un’attività gratuita di gioco-ciclismo per giovanissimi, aperta a tutto il pubblico, pensata per avvicinare i più piccoli al mondo della bicicletta e alla scoperta del paesaggio locale. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale, ambientale e sociale del territorio, promosso da Ripatransone Community Hub per promuovere forme di partecipazione attiva attraverso iniziative inclusive e sostenibili.